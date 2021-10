Trekker tilbake Halloweengodteri

2757 poser av Halloween-godteriet «Horror Candy Bag» er solgt i norske Nille-butikker. Nå trekkes godteriet tilbake:

«Nille informerer om at produktene nå er sperret på lager og for salg i butikk. Posen består av 5 stk kjærlighet på pinner, 12 stk vingummi og 8 stk Mashmallows,» skriver Nille i en pressemelding.

Grunnen til at produktet trekkes tilbake er faren for at pinnene i kjærlighetene kan knekke, og at det dermed blir liggende igjen plastbiter inne i kjærligheten.

Posene som kalles tilbake har batch nummer 21052540101, og best før-datoen 25.05.2022.

«Nille ber forbrukere som har kjøpt varen om å levere den tilbake i butikk for refusjon av pengene,» skriver Nille.