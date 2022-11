Tre VM-gull til norsk sider under mesterskapet i Bergen

Alde, Tall Ship Craft Cider fra Fjordfolk Mikrobryggeri og Store Naa Siderkompani sikret seg VM-gull.

Ved hjelp av et uavhengig internasjonalt ekspertpanel ble 241 sidere fra 91 produsenter og 13 nasjonaliteter denne helgen bedømt etter smak, utseende og aroma.

Tre av de norske produsentene sikret seg topplasseringer i tre forskjellige kategorier: Tall Ship Craft Cider fra Fjordfolk Mikrobryggeri, Alde og Store Naa Siderkompani. I tillegg har 20 andre norske sidere oppnådd poengsummer som gir dem sertifiseringen «Gullstandard».

– Gjennombrudd

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) var selv til stede i Bergen for å dele ut prisene.

– At norsk sider i dag drar inn flere seiere i sider-VM er oppsiktsvekkende. Dette bidrar til et internasjonalt gjennombrudd med økt potensial for inntjening og verdiskaping i mange regioner i Norge. Jeg har stor fremtidstro på norsk landbruk og lokalmatnæringen vår, sier Borch.

Unge representanter

En av de norske vinnerne er Alde Issider, produsert på Bleie gård rett utenfor Odda.

Familien Bleie har dyrket frukt og laget sider i hundrevis av år. Olav Bleie valgte å legge doktorgradsstudiene i kjemi på hyllen i 2017 til fordel for å gjenreise familiegårdens tradisjoner som siderprodusent, og har siden laget noen av de mest solgte siderne på Vinmonopolet.

– Det er også gøy å se at mange unge produsenter har tro på epleproduksjon og siderutvikling i Norge, avslutter Borch.

Også Bernt Bucher Johannessen, daglig leder for næringsorganisasjonen Hanen, var fornøyd med de norske plasseringene.

– Gjennom 25 år har vi i Hanen arbeidet for nettopp slike internasjonale gjennombrudd for norsk lokalmat. Det å se norske produkter få internasjonal anerkjennelse gjør vårt arbeid både meningsfylt og lettere. Vi fortsetter vårt arbeid for at folk skal få arbeide med det de vil, der de vil bo, sier Johannessen.