Det påpeker bransjenettstedet Europower.

11. februar 2021 var første gang i historien at det ble registrert en spotpris for et døgn på over én krone per kWh i Sør-Norge.

Denne «magiske» grensa ble brutt igjen et halvt år senere, og fra 22. november i fjor har prisen ligget permanent på over én krone i Sør-Norge.

Snittprisen de siste ti årene har ligget på 33 øre per KWh. Det som for et drøyt år siden var helt ukjente nivåer, har altså blitt den nye normalen.

Kan bli dyrt ut 2022

I 2021 var dagsprisen over én krone per KWh 80 ganger, ifølge nettstedet. Hittil i år har det altså skjedd alle 52 dager.

Regjeringen presenterte nylig energikommisjonen som skal legge fram sin rapport i desember.

– Dagens kraftkrise har etter mitt syn gjort det tydelig at vi trenger en ny debatt om veivalg vi må ta når det gjelder den langsiktige utviklingen i norsk kraftproduksjon, sier energikommisjonens leder Lars Sørgard til Europower.

Han tror prissvingningene blir større framover. Også NVE har varslet at strømprisene trolig vil holde seg høye gjennom sommeren og inn i neste vinter, ifølge NRK.

Store regionale forskjeller

Mandag er gjennomsnittsprisen i områdene sør for Dovre 1,07 kroner per KWh mandag. I den dyreste timen, mellom klokka 18 og 19, koster strømmen 1,18 kroner, ifølge kraftbørsen NordPool.

Strømmen er imidlertid langt billigere i Nord-Norge og Midt-Norge. Her er snittprisen mandag på 0,15 kroner per kilowattime (kWh), og strømmen koster 0,19 kroner den dyreste timen.