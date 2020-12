Det skriver Landbruk24.

Det er foreløpig ingen gårdsbruk av de husene som har blitt tatt av raset. Tre gårder skal være evakuert, sier lederen i Akershus Bondelag, Jens Thori Kogstad, til nettstedet.

Kogstad bekrefter over Nationen at det er to gårder hvor folk ikke får tilgang, og dermed ikke får kommet fram med fôr eller vann til dyrene.

Slaktegris og storfe

Det er snakk om en gård med slaktegris, og en med storfe, nærmere bestemt melkekyr og okser.

En tredje gård har også vært evakuert, men det har eierne fått komme inn med fôr til dyrene, og de har også tilgang på en reservevannkilde.

Kogstad sier han selv bor bare fem kilometer unna skredområdet, men at de ikke får komme i nærheten i området.

– Det er katastrofestemning. Dyrevelferden har litt andreprioritet på en dag som denne. Vi jobber med hva vi får gjort, sier Kogstad til Nationen.

15 personer ikke gjort rede for

Skredområdet blir anslått til å være rundt 300 ganger 700 meter, ifølge NVE. Rundt 700 mennesker er evakuert, og 15 er ikke gjort rede for.

Minst 14 boliger ligger inne i det hardest rammede området etter jordskredet.

Politiet tror det kan være folk der, men redningsmannskapene kommer seg kun inn fra lufta.

Flere personer er i løpet av dagen blitt heist opp i helikoptre fra rasmassene, men da mørket var i ferd med å legge seg, var fortsatt 21 personer ikke gjort rede for. Dermed fortsetter arbeidet i mørket.