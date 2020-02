Tre av fire i nord ønsker statlig luftambulansetjeneste

Det fremgår i en fersk meningsmåling utført av InFact på vegne av NRK.

Over 1.200 personer i Troms og Finnmark er spurt, og totalt svarte 76 prosent at de ønsker at staten skal overta ambulansetjenesten.

Annonse

– Den viser det jeg har vært veldig klar over, nemlig at mange har vært og er bekymret for situasjonen i luftambulansetjenesten. Da er det og naturlig at man peker på andre løsninger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Babcock tok i juli i fjor over driften av alle ambulansefly i Norge. Selskapet har høstet kritikk, blant annet for da de i desember måtte sette flere av flyene sine på bakken grunnet tekniske problemer, noe som rammet beredskapen i Nord-Norge.

– Vi har forståelse for at så mange mener dette etter høsten som har vært krevende for vår del. Vi har slitt med bemanning og vi har hatt store tekniske utfordringer, så det er fullt forståelig at folk ønsker en statlig overtakelse, sier driftsleder Hilde Sjurelv i Babcock.

(©NTB)