Det viser en fersk undersøkelse gjort av NAF. Nå krever organisasjonen at regjeringen kutter avgiftene på bensin og diesel kraftig.

– De høye drivstoffprisene tar knekken på økonomien til folk i distriktene. På et halvt år har prisen på bensin og diesel steget med ti kroner literen. Det rammer distriktene hardest, hvor bilavhengigheten er størst og elbilandelen er lavest, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Av dem som har svart på undersøkelsen og som bor spredtbygd, svarer 74 prosent seg enig i at drivstoffprisene går utover privatøkonomien. Sett under ett, svarer 67 prosent av de spurte at drivstoffprisene er et problem for økonomien.

– Da Stortinget behandlet statsbudsjettet før jul sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum at «de som bor et sted hvor de ikke har alternativ til bilen skal ikke sitte igjen med den største regningen». Men det er nettopp dette som skjer nå. Nå må Vedum ta kontroll og sette ned avgiftene, sier Braadland.

– Dette burde være en kraftig vekker for en regjering som har lovet å lytte til vanlige folk. Nå sliter så mange som to av tre med drivstoffprisene. Økte kostnader til bensin og diesel kommer på toppen av økte matvarepriser og stigende renter, fortsetter han.