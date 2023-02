Tre år på rad uten frykta bakterie i Norge – tror koronaen kan være grunnen

MRSA er en bestemt variant av gule stafylokokker. Det er en type bakterie som har utviklet motstand, eller resistens, mot flere typer antibiotika. Også denne varianten kan folk være bærer av. Det er LA-MRSA som smitter hos svin.

Bakterien gir sjeldent sykdom hos verken svin eller mennesker, men hos utsatte personer kan den gi alvorlige infeksjoner. Sykdommen kan smitte fra svin til mennesker, og regelverket er derfor strengt.

Tre år uten funn

Men sykdommen som ble funnet flere ganger i svinebesetninger på 2010-tallet, er nå ikke påvist på tre år. '

– Overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll. Nå har vi gjennom flere år dokumentert at vi klarer å holde forekomsten på et svært lavt nivå, og dette er tredje året på rad at vi ikke har hatt noen funn av MRSA, sier seniorforsker og prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl, i en pressemelding.

Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på oppdrag fra Mattilsynet, undersøkte i 2022 prøver fra totalt 591 besetninger. Av disse var det 82 avlsbesetninger, 11 nav i purkeringer, og de resterende 498 var smågrisproduserende besetninger med mer enn 10 purker.

Instituttet har en teori om hvorfor det ikke er påvist noen tilfeller de siste årene.

– Det er godt mulig at denne gode situasjonen har vært påvirket av koronapandemien, fortsetter Urdahl.

– Lite reiseaktivitet og restriksjoner på innreise til Norge, førte til mindre innførsel av MRSA med mennesker. Siden introduksjon av MRSA til svin er vist å komme fra mennesker, antar vi at dette også kan ha ført til mindre smitte over til gris, forklarer hun.

Smittet sjelden gjennom kjøtt

Gunnar Skov Simonsen, som er leder for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM), har tidligere sagt til Faktisk.no at det er liten sjanse for å bli smittet av MRSA gjennom kjøtt.

– De fleste varmebehandler kjøttet før de spiser det. Da drepes bakteriene. Dessuten er dette en bakterie som ikke trives i tarmen. Den vil inn i nesen til folk. Og at bakterien skal hoppe opp i nesen er jo ikke så sannsynlig. Derfor er problemstillingen søkt, uttalte han.