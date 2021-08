Travtrener Trond Anderssen er død

Anderssen døde av lungekreft med spredning. Ifølge Trav- og galoppnytt døde han på Ringerike sykehus natt til onsdag. Han ble 59 år gammel.

– Som fagmann er han en av Norge beste gjennom alle tider. Fra han vanket på Bjerke i tenårene og fikk klengenavnet «Bullern» etter Kriterie-vinneren Bull’s Eye som han var oppasser for. Via hobbytrening ved siden av annen jobb, til fullskala travtrener med over 100 hester på stallen. Trond har gått hele løypa, og satt digre spor etter seg, skriver travbladet i et minneord.

Anderssen har trent noen av de beste travhestene i Norge slik som Yarrah Boko og Thai Tanic, og vunnet noen av de største travløpene i Skandinavia.