Traktorskuffe med jordbær kastet fordi de var for små

To bilder som florerer i sosiale medier viser en haug med norske jordbær som går rett i søppelcontaineren fordi bærene var for små.

Bildene av jordbærene, som ligger i en traktorskuffe, har blant annet blitt delt i Facebook-gruppa «Venner av norsk landbruk». Innlegget har i skrivende stund fått flere titalls kommentarer av sinte personer som reagerer på at bærene ble kastet.

– Det er horribelt at man kaster helt spiselige bær. Det burde være mulig å sortere de mindre bærene, slik at man unngår å kaste dem. Jeg tror forbrukeren vil ha både store og små jordbær. Det er en økende bevissthet rundt det å redusere matsvinn, sier Bjarne Gerhard Danielsen, som delte det nevnte innlegget på Facebook.

Danielsen, som bor i Bergen, har stor interesse for mat og er opptatt av en fornuftig bruk av jordas ressurser.

– I markedsføring bruker man ofte tilbudet «Kjøp tre – betal for to». Her betaler forbrukeren for dyre jordbær, og så ender det med at en del bær kastes fordi de er for små. Jeg skjønner at mange reagerer, forteller bergenseren.

Bama: – Det er sterkt beklagelig

Kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama bekrefter at jordbærene i traktorskuffa er produsert av en bonde som leverer til Bama, og at bærene ble kastet 14. september.

– Produsenten av jordbærene leverer via Sognabær, sier Gulbrandsen til Nationen.

– I sosiale medier reagerer mange på at jordbærene ble kastet. Hva er det som har skjedd her?

– Vi aksepterer ikke at spiselige bær kastes på denne måten. Vi selger normalt avvikende frukt og grønt til redusert pris, eller gir de bort til Matsentralen Norge eller som dyrefôr. Av en eller annen grunn har det ikke skjedd her, og det er sterkt beklagelig. Vi har vært i dialog med produsenten og har funnet løsninger for resten av sesongen, påpeker Gulbrandsen.

– Så hva var årsaken til at disse jordbærene ble kastet?

– Bærene var for små. Bransjen har en felles standard satt i fellesskap, som de fleste produsentene forholder seg til, sier hun.

Nationen har ikke kommet i kontakt med bonden som har produsert bærene.

– Størrelseskrav på 28 mm

Jordbærprodusent og koordinator for jordbær i Gartnerhallen, Tom Christensen, kan fortelle mer om kvalitetskravene til jordbærene.

– De ulike kjedene har produktspesifikasjoner som går på holdbarhet, modningsgrad og størrelse. Størrelsen på jordbærene skal være 28 millimeter i diameter. Det er en anbefaling fra Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS), opplyser Christensen til Nationen.

– Leverer produsentene bær til grossisten som er mindre enn størrelseskravet, må dette avtales på forhånd. Det er som alle andre varer som er utenfor normen, man er enige om en standard, fortsetter han.

– Ikke lønnsomt med små bær

Christensen forteller videre at også etterspørselen fra forbrukeren styrer størrelsen på bærene. For mange år siden var størrelseskravet mindre.

– Vi ser at små bær tar lang tid å plukke og ikke er lønnsomt for å få en fornuftig økonomi i produksjonen. Det er sikkert noen som får det til, men i en salgssituasjon ser vi at de største bærene går først, sier Christensen, som selv aldri ville vurdert å plukke de små bærene.

Ifølge koordinator hos Gartnerhallen blir jordbærene i Europa som sådan plukket i flere fraksjoner. Så vidt han vet er det bare bærene som er 30 mm stor som blir importert til Norge.

– I Norge har det vært diskutert om man skal øke størrelsen på de norske bærene også, men nå har det i mange år vært 28 mm. Det er lettvint og greit å forholde seg til produktspesifikasjonene, forteller han.