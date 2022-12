Traktor-fører stoppet for femte gang uten lappen – slapp ubetinget fengsel

(JÆRBLADET): Ved lunsjtider en dag i september ble mannen stoppet bak rattet på en traktor, mens han kjørte på offentlig vei.

Ifølge en fersk tilståelsesdom fra Sør-Rogaland tingrett er dette femte gang jærbuen er stoppet for kjøring uten gyldig førerkort. Ett av de tidligere tilfellene har blitt avgjort med påtaleunnlatelse, mens han fikk forelegg de tre andre gangene.

– Nå skal han dømmes for femte tilfelle av kjøring uten gyldig førerkort. Det fremgår av rettspraksis at grensen for ubetinget fengsel går ved 5–6 ganger kjøring uten, heter det i dommen.

Saken ligger altså helt i grenselandet for at dommen bør bli på ubetinget fengsel, slår Sør-Rogaland tingrett fast.

Dommeren velger likevel å gi en betinget fengselsstraff på 15 dager, med en prøvetid på to år.

Dommen trekker frem to hovedargumenter for at det ennå er nok å reagere med betinget fengselsstraff:

– Det ene tidligere tilfellet av kjøring uten gyldig førerkort ble gjort opp som en påtaleunnlatelse

– Mannen har gitt en uforbeholden tilståelse og samtykket i at det siste tilfellet av kjøring blir behandlet som en tilståelsessak i retten

I tillegg til den betingede fengselsstraffen på 15 dager, som han altså slipper å sone hvis han ikke blir tatt for nye straffbare forhold de neste to årene, må mannen betale en bot på 16.000 kroner.