Tørt i vest – vått i aust

Ser vi på landet under eitt, var månadsnedbøren på 75 prosent av normalen. Fleire stasjonar på Austlandet og Sørlandet fekk frå 200 til over 250 prosent av den normale nedbøren. På Vestlandet fekk fleire stasjonar under 25 prosent av normalen og mange sette rekord for tørraste november nokosinne, opplyser Meterologisk institutt.

Månadstemperaturen for heile landet låg 1,0 grader under normalen. Vi må tilbake til 2010 for å finne ein kaldare november på landsbasis. Relativt kaldast var det i Troms og Finnmark, der enkelte stasjonar hadde avvik frå 3 til 5 grader under normalen.

Nokre stasjonar på Austlandet, Sørlandet og Vestlandet hadde månadstemperaturar frå 0,5 til 1 grader over normalen.

Den varmaste stasjonen var Kvitsøy – Nordbø (Rogaland) med 6,1 grader (0,1 grader over normalen).

Den våtaste stasjonen var Senumstad (Birkenes, Aust-Agder) med 294,1 mm nedbør (173 prosent av normalen).

Den tørraste stasjonen var Eidfjord II (Hordaland) med 4,1 mm nedbør (3 prosent av normalen).