Nå tømmes vedlagrene

– Folk begynte å ringe etter ved allerede under hetebølgen i juli. Dette medførte at mye ved ble solgt utover høsten. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er at noen er utsolgt og noen har lite ved på lager, forteller fagsjef Øyvind Stranna Larsen i bransjeorganisasjonen Norsk Ved i en eposat til Nationen.

Coop meldte allerede for to uker siden om at kundene tømte hyllene. På Coop Obs Bygg er det mangel på ved og briketter til oppfyring.

Selger flere peiser

– Det er fullt trøkk, men vi fyller på igjen. Vi har sett at det har vært bra vedsalg i hele høst, og folk startet å kjøpe tidligere enn vanlig. Det tror jeg har sammenheng med at mange ikke har glemt den kalde vinteren vi hadde i fjor. Det merket vi tidlig på tallene. Vi ser at vedsalget øker når kuldegradene går ned, forteller kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

De kan også melde om at salget av peisovner har gått opp etter at kulda kom i januar.

– Der har vi også sett samme trenden. Mange begynte å kjøpe tidlig på høsten. Nye ovner gir mer varme enn gamle, så mange velger å bytte ut gamle ovner.

Også i fjor gikk vedlagrene tomme, den gang på grunn av mange kalde dager med mye snø.

Høye strømpriser gir økt vedsalg

Det er tørkesommeren som har gitt utslag over på vedsalget i år. Lite regn og høye temperaturer ga lite vann i magasinene, noe som igjen fører til at strømprisene har steget utover vinteren.

– Norsk kraftproduksjon består av 96 prosent vannkraft, som normalt gir oss god tilgang på ren og rimelig strøm. I fjor hadde vi en rekordtørr sommer og det kom 13 TWh mindre nedbør enn normalt. Det tilsvarer årsforbruket til 800.000 husstander, har Energi Norge tidligere skrevet i en pressemelding.

Nationen har gjort en opptelling hos utvalgte butikker for å se hvor mange som fortsatt har ved på lager.

Fakta Status for vedlagrene hos butikkene Byggmaker: Har ved på lager i 37 av 54 butikker Jula: Har ved på lager i 14 av 34 butikker Byggmax: 25 av 40 butikker har ved på lager. Maxbo: 26 av 63 butikker har ved på lager. Kilde: Butikkenes hjemmesider med oversikt over lagerstatus. Opptellingen er gjort tirsdag formiddag. Nationen har også snakket med bedriften Kortreist Ved. De forteller at det begynner å bli tomt i byer som Tromsø, mens det fortsatt er ved på lager i byene i Sør-Norge. Oslo Vedhandel forteller at de har ved en stund til.