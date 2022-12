Tordner mot pinnekjøtt-test: – Det var svært overraskende

Hvert år tester VG pinnekjøtt før jul. I årets test fikk ingen av de 17 pinnekjøtt-typene som ble testet, over terningkast fire.

– Utvalget i år består av sjokkerende dårlig pinnekjøtt. Det kan se ut som om produsentene har bestemt seg for å ta livet av tradisjonen med pinnekjøtt i Norge, mener mat- og ølkjenner Espen Smith i VG-testen.

Mener det blir litt lotto

Fatland Jæren produserer Coops urøkte pinnekjøtt, Xtras urøkte pinnekjøtt og Henriettes pinnekjøtt med røyksmak. Førstnevnte pinnekjøtt for terningkast tre av VGs testpanel, de to andre får terningkast to.

Kristian Fatland i Fatland Jæren reagerer på resultatet i testen. Ifølge ham er det nemlig lite som skiller de tre pinnekjøttsortene.

Annonse

– Alle merkene lager vi på samme produksjonsmetode. Likevel kan Henriettes og Coop få vidt forskjellige terningkast, sier Fatland til Nettavisen.

Han synes produsentene fortjener bedre siden det går med mye tid og arbeid i å lage pinnekjøtt.

– Vi produserer 600 tonn med pinnekjøtt også dømmer de hele produksjonen på en pakke, da blir det litt lotto. Et år så er det sekser og full jubel, men et annet år er det terningkast en – uten at det er noen endring i produksjonen, forteller Fatland.

– I fjor vant vi gull i NM

Også slakteriet Ole Ringdal i Hellesylt i Møre og Romsdal er representert i VGs test.

– Da jeg fikk mail fra VG tenkte jeg: «Endelig fikk vi være med», men så fikk jeg beskjed om at vi har fått dårlig score. Det var svært overraskende, sier daglig leder i bedriften, Ole Arnstein Ringdal, til Nettavisen.

– Vi har levert mange tonn med pinnekjøtt og bare fått gode tilbakemeldinger. I fjor vant vi gull i NM for pinnekjøttet vårt og det er det samme kjøttet i år. Vi står inne for produktet og sjekker kvaliteten nøye, legger han til.