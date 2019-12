Toppe om luftambulanseflytjenesten: – En helt uansvarlig situasjon

– Babcock har over lengre tid vist at de ikke makter å oppfylle kontrakten. Nå er det full krise. Staten ved helseforetaket må overta ansvaret fra Babcock, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til NTB.

Hun legger til at Senterpartiet vil fremme dette som forslag mandag.

Fem av de nye ambulanseflyene til Babcock ble tatt ut av tjeneste lørdag etter tekniske uregelmessigheter. Med seks operative fly betyr det at tjenesten nesten halveres.

– Dette er en helt uansvarlig situasjon. Dette skaper en krisesituasjon for beredskapen i Nord-Norge, som synes ute av kontroll. Statsråd Bent Høie må gi umiddelbar beskjed om at Luftambulansetjenesten HF får fullmakt til å bruke alle nødvendige midler for å sikre luftambulanseberedskapen, sier Toppe.

