Tønsbergs ordfører: – En fantastisk artist har gått bort

– Han har betydd mye for norsk musikk- og kulturliv, men han har også betydd enormt mye for Tønsberg, sier kommunens ordfører videre.

Jahn Teigen døde på Ystad sykehus i Sverige mandag kveld.

– Han har gledet og berørt mennesker med stemmen sin og sangene sine gjennom mange, mange år. Han var en gjøgler, men han var samtidig en artist som hadde evnen til å berøre, sier Pedersen til NTB.

Hun mener at Teigen ikke bare har betydd mye for norsk musikk- og kulturliv, men at han også har betydd mye for Tønsberg.

– En del av Tønsberg-identiteten

– Vi tønsbergensere er utrolig stolte av Jahn Teigen. Han har på mange måter blitt en del av Tønsberg-identiteten, og selv om det er lenge siden han bodde i byen, er vi glade for at han var Tønsberg-patriot hele livet, sier hun.

Ordføreren hadde gleden av å overrekke Vestfold fylkeskommunes kulturpris til Jahn Teigen da hun var fylkesordfører i 2004.

– Teigen var uten tvil en av Norges mest folkekjære artister, og han var også høyt verdsatt lokalt. Han vil bli husket i takknemlighet, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

– En nasjonalskatt

Jahn Teigen var en nasjonalskatt, mener kulturminister Abid Raja (V).

– Nasjonalskatten vår har gått bort, skriver Raja på Twitter.

– Hele Norge hadde et kjært og nært forhold til Jahn Teigen, og musikken hans har satt spor i oss alle, fortsetter kulturministeren.

– Takk for ditt fantastiske bidrag til norsk kulturliv; du vil savnes. Våre tanker går til hans familien. Hvil i fred, skriver Raja.