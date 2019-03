Tolv nye villreinar felte i det ekstraordinære uttaket i Nordfjella

Miljødirektoratet har vedtatt at inntil 55 vaksne villreinbukkar skal takast ut i Nordfjella sone 2, i perioden 1. februar til 12. april 2019. Vinterfellinga starta 26. februar og til no er 19 dyr felte.

Den ekstraordinære fellinga blir gjort i regi av Statens naturoppsyn (SNO).

– Skrantesjuke er ein dødeleg dyresjukdom. For å utrydde han i Noreg, og unngå at fleire hjortedyr blir smitta, må vi hindre spreiing, seier seniorrådgivar Erik Lund i Miljødirektoratet.

Annonse

Å ta ut 55 dyr på vinteren er utvilsamt ei belasting for villreinstammen i sone 2.

– Miljødirektoratet vurderer likevel at tiltaket er nødvendig. Målet er å bli tilstrekkeleg sikre på om bestanden er smitta eller ikkje, og gjennom det hindre potensiell spreiing av skrantesjuke (CWD).

Vinteruttaket er igangsett som eit supplerande tiltak til ordinær jakt, mellom anna på grunn av at det vart felt betydeleg færre dyr enn forventa under den ordinære jakta i 2018. For å friskmelde flokken krev Mattilsynet 99 prosent sikkerheit, men det tar noko lengre tid å oppnå.

Nordfjella omfattar seks kommunar, Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik, i dei tre fylka Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane. Sone 2 er området sør for fylkesveg 50 Hol-Aurland.

©NPK