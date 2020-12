Tok livet av rasehund, dømt til fengsel

En torsdags kveld i februar ble den fire år gamle rasehunden drept av eieren, en mann i begynnelsen av femtiårene som sliter med rusproblematikk og har psykiske utfordringer.

Han er tidligere dømt for vold, samt brudd på narkotika- og våpenloven. Den aktuelle kvelden skal han bare ha drukket 3-4 pils, og Sogn og Fjordane tingrett dømmer han derfor som edru og til seks måneders fengsel for hundedrapet – og et nytt brudd på våpenloven.

Dommen kan synes streng sett i forhold til tidligere dommer, for eksempel da en melkebonde som sultet ihjel syv kyr fikk samme straff, og en bonde med 340 døde griser fikk åtte måneders fengsel.

Påstår selvforsvar

Hunden som døde var en cane corso som veide rundt 70 kilo. Den aktuelle kvelden skal eieren ha skåret spekepølse i en sofa på stua. På et tidspunkt kom hunden mot ham og det endte med et basketak.

I dommen lyder mannens beskrivelse av situasjonen slik:

«Tiltalte la kniven fra seg på bordet som stod foran ham, pekte med sin høyre hånd mot hunden og bad den om å gå vekk. Hunden bet ham da i den høyre armen og rev ham over stuebordet slik at det gikk i stykker. Tiltalte havnet på gulvet og har forklart at han fryktet for sitt eget liv. Han stakk derfor hunden for å avverge angrepet.»

– Han vurderer å anke. Det er viktig for ham å bli trodd på at dette skjedde i selvforsvar, sier mannens advokat Ivar Eivind Hauge til Nationen. Dommen skal forkynnes senere denne uken, opplyser forsvareren.

Tingretten mener derimot at selv om hunden angrep ham, så gikk han lenger enn nødvendig for å avverge skade.

«Tiltalte kunne slått eller dyttet hunden unna, men gjorde ikke dette. Tiltalte sa i sin forklaring at han tidligere hadde blitt bitt av hunden, og at han i disse situasjonene hadde sparket eller dyttet hunden bort. Tiltalte kunne også kommet seg unna hunden ved å forlate stuen», heter det i rettens vurderinger.

Grov vold mot hunden

Rasehunden ble stukket tre ganger på høyre bakpart, og dette førte til at den døde. I en obduksjonsrapport fremkommer det at kuttskadene var henholdsvis 3, 6 og 8 cm lange, og i leiligheten fant man store mengder blod og en saks som var tilsølt med blod og hundehår.

«Tiltalte har forklart at han ikke husker hva han brukte til å stikke hunden med, men at han trodde det var en kniv. Retten finner det mest sannsynlig at det var den omtalte saksen som ble brukt».

Veterinæren som vitnet i saken forklarte at stikkskadene utvilsomt hadde påført hunden store smerter. Hun forklarte også at den minst gikk 20-30 minutter fra hunden ble skadet og til den mistet bevisstheten. Tiltalte selv mente at det kunne ha gått et par timer.

Den aktuelle huunderasen - cane corso eller italiensk corso – er tradisjonelt brukt som gårdshund, jakthund og ren vakthund. Den skal lett bli rastløs uten rett stimulering, og beskrives som «en aktiv og tildels krevende hund».

Mannen ble funnet skyldig i brudd på dyrevelferdsloven for grovt å ha utøvd vold. Han forbys også å eie eller ha ansvar for dyr inntil videre.

I tillegg ble han dømt for et nytt brudd på våpenlovenda man under ransakningen hjemme hos han fant «en slåsshanske i metall, en "spring assisted" foldekniv med slosshanske integrert i grepet og med en "skull crusher"-pigg nederst på grepet, to springkniver og en batangakniv».