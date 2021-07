Tok bilde av and med 36 andunger

Bildet som ble postet på Facebook-gruppa Fuglevenner viser ei and som koser seg i fjæra i Oslo. Bak seg har anda tilsynelatende 36 barn.

Unni Gjerde Jørgensen, som la ut bildet på Facebook, sier at bildet er tatt i Oslo, og det er tanteungen hennes som tok det. Innlegget har fått stor respons med over 2300 likerklikk i skrivende stund, og 130 kommentarer.

Spørsmålene mange stiller seg er om en and kan få så mange unger, og om anda ikke blir sliten av å ha så mange andunger.

Tante for ungene

Forskningssjef i Norsk institutt for naturforskning (NINA), Svein-Håkon Lorentsen, sier at det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvilken fugl som er avbildet. Men mest sannsynlig er det ei siland.

– Det er en diffus overgang mellom det brune hodet og halsen som kjennetegner silanda.

Silanda er vanlig i hele Norge, og er blant de eneste artene som hekker i stort antall på kysten. Her ligger hekkeplassene på øyer og holmer i skjærgarden, eller inne i fjordene.

– Men er det vanlig for en siland å få hele 36 unger?

Lorentsen sier at det er en skikkelig skokk som er avbildet, men at det ikke er mulig at silanda kan få så mange unger på egen hånd.

– Silanda legger mellom åtte til ti egg. Her ser det ut som det er unger fra minimum fire kull som er slått sammen.

Det er ikke uvanlig at kull slås sammen, sier han. Eksempelvis pleier ærfugl å slå sammen kull, og de hunnene som selv ikke har hekket det året, passer gjerne på andres unger.

– De er såkalte tanter.

Kan ha blitt skremt bort

Det er naturligvis vanskelig å fastslå hva som er årsaken til at det bare er én hunn på bildet, og hvor det har blitt av resten av mødrene, sier Lorentsen. Men antakeligvis har de blitt skremt og derfor kommet vekk fra mødrene sine.

– Det er tilfeldigheter som spiller inn, men om det er mye trafikk på vannet av båter og vannscootere kan kull bli splittet.

Lorentsen sier at det både er fordeler og ulemper ved store kull. Én fordel er at om det er en hel skokk som følger ei and, er det lite sannsynlig at akkurat ungene til den anda blir tatt av et rovdyr. Et slikt rovdyr kan være ei måke.

– Ender mater heller ikke sine egne unger, derfor er det ingen ulempe å være en hel flokk. Mødrene bare leder ungene til der det er mat, så det koster dem ikke så mye.