Tog kolliderte med traktorhenger

Det melder politiet i Innlandet på Twitter onsdag formiddag.

Ulykken skal ha skjedd på Kongsvingerbanen ved Sander. Toget skal ha truffet traktorhengeren, mens føreren av traktoren skal ha kommet uskadd fra hendelsen.

Føreren av traktoren skal ha vært en eldre mann, og ulykken skjedde på en usikret planovergang, skriver avisa Glåmdalen.

– Hadde traktoren vært en meter kortere så hadde den blitt tatt med av lokmotivet, sier Per Ivar Bekk, brannsjef for Glåmdal brannvesen, til avisa.

– Jeg tror lokmotivet så vidt subbet bakhjulene av traktoren, og så har det tatt med seg hengeren videre. Både lokfører og traktorfører er uskadd, så dette har gått veldig bra, tross alt.

Politiet er på stedet og gjør undersøkelser.

På grunn av hendelsen er Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Skarnes stengt inn til videre. Bane NOR opplyser på sine sider at de ikke vet når det vil være klart for trafikk på linjen igjen.

VY skriver at man må regne med forsinkelser og innstillinger.