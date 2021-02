To tilfeller av mutert virusvariant påvist ved Tine-meieri i Oslo

Det er tatt prøver av 169 personer etter at det ble oppdaget smitte blant ansatte ved meieriet tidligere denne uka.

Kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen ved Tine sier til Nationen at det er snakk om smitte innenfor lagerdrift.

– Det er ikke registrert smitte i produksjonen. Situasjonen er uforandret fra tidligere i uken når det gjelder produksjonen, og alt går som normalt bortsett fra for Skolelyst.

Skolelyst et Tines leveranse av melk og juice til skolene. Mandag ble det varslet at skolemelken ikke vil bli levert ut frem til og med 9. februar. Da håper Tine å være tilbake i produksjon.

Totalt 500 skoler på Østlandet har ikke fått skolemelk fra tirsdag, og frem til og med mandag.

70 i karantene

70 personer sitter per nå i karantene og venter på prøvesvar.

Tine Meieriet Oslo er Norges største konsummelkanlegg. Anlegget behandler 134 milliloner liter melk og fruktdrikker. Fruktdrikkene produserers for Sunniva Drikker AS.

Han forteller at all leveranse går som normalt, og at Tines meieri på Sem i Tønsberg har bidratt med enkelte kundeleveranser til kunder i Sarpsborg, Nore og Uvdal, Ål og Nesbyen.

– Alle kunder får de varene de har bestilt.

Strenge regler for sjåfører

Ånonsen sier Tine i utgangspunktet har strenge smittevernsregler, som de vil følge videre.

– Beskjeden fra bydelsoverlegen er at vi skal fortsette med det, og det skal vi sørge for at folk etterlever.

Hvorvidt lagerarbeidere har vært i kontakt med personer som leverer drikke ut til kunder, ønsker ikke Ånonsen å si noe om.

– Personene som er smittet og i karantene jobber på lageret. I tillegg har vi strenger rutiner ved utkjøring. Det tas forhåndsregler når det gjelder kontakten mellom sjåfør og kunder.