To ponnier skutt av villsvinjeger

Ifølge nettstedet Hippson skal de to shetlandsponniene Mila og Ylme ha rømt fra en hage i Kalmar natt til søndag.

Det var ved syvtiden søndag morgen at politiet banket på hjemme hos eieren av hestene, Amanda Svedegård.

– Det kom som et sjokk. Politiet fortalte at en jeger, som hadde jaktet på villsvin den natten, hadde tatt feil av mine ponnier og villsvin, og hadde dermed skutt begge to. Det var først d jegeren gikk frem til dem at han så at det var to ponnier, sier Svedegård til Hippson.

Ble anmeldt

Ifølge Jaktjournalen.se var det jegeren selv som ringte politiet.

– Han ringte inn til politiet klokken 05.28 søndag morgen. Mannen var på vei ut på jakt da han så det han trodde var to villsvin. Han skjøt og oppdaget senere at det var hester han hadde skutt. Det er levert en anmeldelse og han er mistanke for jaktbrudd, sier Robert Loeffel, pressetalesperson for polisen, til Jaktjournalen.

Ville betale erstatning

Jegeren skal senere ha ringt eieren av hestene for å be om unnskyldning for hendelsen, ifølge nettstedet.

– Han ba om unnskyldning og var lei seg for det som hadde skjedd, sier Svedegård til Hippson.

Mannen skal også ha tilbudt å betale en erstatning for tapet av de to ponniene.

– Forhåpentligvis er denne personen ferdig med å jakte. Jeg håper lisensen og våpnene ryker. Det er helt ufattelig at man kan gjøre en slik feil, sier Amanda Svedegård til Hippson

Ikke første gang

Sørøst i Sverige, nær byen Ronneby, i september i fjor ble en svensk villsvinjeger etterforsket for brudd på jaktloven etter at han skjøt to kyr, hvor den ene snart skulle kalve. Jegeren skal ha sprettet opp magen på den ene kua.

Jegeren som stod bak skuddene kom selv til politiet og fortalte om situasjonen. Han leverte inn våpenet sitt for etterforskning. Ifølge politiet risikerte jegeren bøter og å bli fratatt lisensen.

Sistnevnte hendelse var den tredje under ett år at en ku har måttet bøte med livet under villsvinjakt.

Også en norsk jeger ble i fjor høst dømt etter å ha skutt en svensk jogger i hofta. Den norske jegeren, som var på villsvinjakt, trodde joggeren var et rådyr. Jegeren ble dømt til ett års fengsel for å ha skutt den 75 år gamle svenske mannen.