Til NRK sier seksjonsleder ved Sykkylven lensmannskontor, Toni Gjerde, at de to personene er funnet på et beiteområdet. Politiet mistenker at oksene på beitet kan ha angrepet de to.

Personene skal være i familie. Ifølge Sunnmørsposten har begge tilknytning til beiteområdet hvor de ble funnet.

– Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart, sier operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til avisen.

De pårørende er varslet.

Sykkylven-ordfører Odd Jostein Drotninghaug sier til avisa at de pårørende blir ivaretatt av omsorgsberedskapen i kommunen.

– Vi involverer de som trengs, sier han.