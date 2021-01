To lisensfellinger onsdag

To ulver ble onsdag formiddag felt i Åsnes kommune, melder rovdyr.org.

– Sporingen fortsetter utover dagen. Dette er det niende dyret som er felt av ei kvote på ti. Vi så også en tiende ulv tidligere i dag. De to som nå er felt er valper, og vi kjenner ennå ikke kjønnet på de to, sier talsperson for fellingslaget i Kynnareviret, Kristian Noer, til nettstedet.

Annonse

Med onsdagens fellinger er til sammen 12 dyr skutt, seks dager inn i årets lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen.

Mandag skrev Nationen at Statsforvalteren i Oslo og Viken ga grønt lys til å skyte flere ulver etter at Statens naturoppsyn hadde sikret spor etter ytterligere to ulver tilknyttet Aurskogreviret i Viken.