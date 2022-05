To kommuner fikk nei til å bygge på dyrka jord

En av kommunene som fikk nei til å bygge på dyrka jord er Rissa i Trøndelag, skriver NRK.

Kommunen ville bygge på 15 dekar matjord, mens Statsforvalteren ville at den skulle bevares. Saken ble anket til Kommunal- og distriktsdepartementet, og nå har departementet gitt statsforvalteren rett.

– En prøvesak

Landbruksdirektøren sier saken vil få konsekvenser for hvordan jordvernsaker blir behandlet videre.

– Dette var en prøvesak på hvor sterk innskjerpingen blir. Nå vet vi nivået vi skal legge oss på, sier han til NRK.

I avgjørelsen vektlegger departementet at det er snakk om fulldyrka jord, og at området dermed er av stor nasjonal betydning.

Denne saken er den andre etter regjeringsskiftet hvor et vedtak har blitt omgjort av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Vil skjerpe jordvernet

Hvert år bygges store matjordarealer ned i Norge.

I 2020 ble det, ifølge SSBs statistikk, omdisponert 3918 dekar dyrka jord til andre formål enn landbruk. Nivået har vært ganske stabilt siden 2017, hvor 3894 dekar dyrka jord ble bygget ned. Tidligere har imidlertid nedbyggingstakten vært betraktelig høyere.

I fjor sommer vedtok forrige regjering en jordvernstrategi hvor de satte et mål om at tallet skal reduseres til 3000 dekar.

I Hurdalsplattformen, som Ap og Sp skrev før de dannet regjering sammen, har de gått et steg videre og satt som mål at ikke mer enn 2000 dekar skal bygges ned årlig.

Denne uka gikk finanskomiteen på Stortinget inn for å skjerpe målet. Alle partiene bortsett fra Høyre og Frp støttet forslaget, og det ligger dermed an til at forslaget blir vedtatt når det kommer opp til behandling i Stortinget.

Stortinget skal stemme over forslaget 14. juni.