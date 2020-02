De to personene som er bosatt ved Veslemannen i Rauma kommune, har søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, melder Sunnmørsposten.

Men Fylkesmannen skriver i et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet at han mener søknaden ikke er innenfor søknadskriteriene for bruk av skjønnsmidler. Han legger til at det likevel ikke er tvil om at påkjenningen har vært stor for beboerne.

Fylkesmannen ber departementet om også å foreta en vurdering.