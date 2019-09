To bakterier funnet i obduserte hunder

Veterinærinstituttet holdt fredag ettermiddag en pressekonferanse der de orienterte om arbeidet med sykdommen som har rammet mange hunder den siste tiden.

Fire hunder er obdusert, og Veterinærinstituttet har fått foreløpige svar fra obduksjonen.

Annonse

– Felles for disse hundene er at de har hatt alvorlig sykdomsforløp med blodig diaré og oppkast. Ved obduksjonen er det gjort unormale funn i tarmen som samsvarer med det, forteller Hannah Jørgensen, fagansvarlig for smådyrhelse ved Veterinærinstituttet.

– Det er ikke påvist salmonella eller campylobacter hos hundene, men det er funnet to andre bakterier som kan gi diaré – enkeltvis eller også i samspill, forklarer hun.

Veterinærinstituttet understreker at man fortsatt ikke vet om disse bakteriene kan være årsak til hundesykdommen. De fortsetter å undersøke prøver og leter også etter andre mulige årsaker.