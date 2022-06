Barnet ble fløyet til St. Olavs hospital, men døde senere på kvelden som følge av skadene, opplyser Trøndelag politidistrikt.

Også en mann var involvert i ulykken, men ble ikke skadd. Han har status som siktet, og politiet opplyser at han og barnet er i familie.

– At mannen har formell status som siktet, er standard rutine i en slik sak. Jeg vil gjenta at dette er en dypt tragisk ulykke, og vårt hovedfokus er ivaretakelse av involverte og pårørende, sier politiadvokat Gørill Gyllan.

Ordføreren: – Utrolig trist

Kriseteamet i Melhus kommune følger opp og ivaretar pårørende, opplyser hun.

– Politiet etterforsker saken og gjennomfører nødvendige undersøkelser og avhør, sier Gyllan.

Ordfører i Melhus kommune, Jorid Jagtøyen (Sp), kommenterer dødsulykken overfor VG.

– Dette er helt forferdelig og utrolig trist. Vi har vært ute med psykososialt kriseteam, og har fokus på familie og pårørende. Våre tanker går til dem, sier hun til avisen.

To dødsulykker på tre uker

Dette er ikke første gang i år at en innbygger fra Melhus dør i ulykke med traktor. For tre uker siden mistet en ung mann livet etter sammenstøt med et tog i nabokommunen Midtre Gauldal.

Til VG forteller Jagtøyen at det er vondt for lokalsamfunnet.

– Dette er en toåring, helt i starten av sitt liv. Dette preger hele kommunen, sier ordføreren.