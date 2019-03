Tiril Sjåstad Christiansen vann «Farmen Kjendis»

– Eg er så sliten, så utmatta, så glad og stolt over meg sjølv! Herregud, eg må slutte å grine, seier den første kvinnelege vinnaren av "Farmen Kjendis" til TV 2.

Det var modell Kathrine Sørland som møtte Sjåstad Christiansen i finalen. Sørland og Carina Dahl måtte konkurrere i mjølkespannholding om den siste finaleplassen, og Sørland fekk ein ekstra finalekniv då ho vann avstemminga mellom dei utslåtte deltakarane. Ho hadde dermed ein fordel i finalen.

Eitt spørsmål

Etter ti spørsmål var det berre eitt poeng som skilde dei to, og på siste spørsmål svarte både Tiril Sjåstad Christiansen og Kathrine Sørland feil. Då vann Tiril.

– Eg forstår det ikkje! Eg forstid ikkje kva som skjedde etter siste spørsmål, for eg fekk ikkje med meg at vi begge hadde svara feil og at eg vann. Eg var skikkeleg skuffa over at eg hadde svara feil, og trudde det kom eit spørsmål til, seier Sjåstad Christiansen til TV 2.

Kathrine Sørland måtte så reise heim utan sigeren.

– Det var verdt det likevel, seier ho, og legg til at det første ho skal gjere etter gardsopphaldet er å dusje, skifte sokkar og truse, og ete sinnssjuke mengder med sjokolade.