Tines nye yoghurtskje får kritikk: – Noen hevder de får tresmak i munnen

I slutten av juli fjernet Tine Meieriet plastskjeen fra flere av sine produkter, blant annet for yoghurt. Årsaken er ny EU-veiledning som forbyr å omsette en rekke engangsprodukter i plast.

EU-direktivet om engangsartikler av plast er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men forbudet mot engangsplast trådde likevel i kraft i Norge 3. juli.

Tine har nå erstattet den gamle plastskjeen med en treskje. Skjeen har blitt dårlig mottatt av forbrukerne.

«Ta ei teskje fra kjøkkenskuffa! Treskje er vemmelig å spise av», skriver en forbruker i et innlegg i Facebook-gruppa Venner av norsk landbruk som har skapt mye engasjement.

«Det er jo plast i beger og lokk! Denne treskjea er en tragedie. Dette blir for dumt!», kommentarer en annen person om treskjeen.

«Er ikke akkurat digg og få en tørr plankebit i munnen heller. Litt tresmak kan man si», klager en tredje forbruker på Facebook.

Tine: – Dette beklager vi

Kommunikasjonsrådgiver i Tine, Olav Håland, bekrefter at de har fått blandede tilbakemeldinger på den lille treskjeen.

– Noen hevder de får tresmak i munnen. Skjea er laget av bjørk som er nokså smaksnøytralt, så vi tror denne opplevelsen mer skyldes at skjea ikke er glatt. Dette er en kjent problemstilling med trebestikk, sier Håland til Nationen.

Annonse

– Den andre typen tilbakemelding går på at skjea oppleves for kort og at en lett får yoghurt på fingrene. Vi ønsker selvsagt at forbrukerne skal ha gode opplevelser med våre produkter så dette beklager vi, fortsetter han.

Håland opplyser imidlertid at treskjeen er en midlertidig løsning frem til en permanent og miljøvennlig skje kommer etterhvert.

– I løpet av høsten vil det komme en ny skje laget av bambus. Det blir en todelt skje som er like lang som den tidligere plastskjea og den har en glatt overflate, forteller han.

– Omfattende endring

– Hvorfor fikk dere ikke på plass en permanent skje med en gang?

– Slike endringer kan virke enkle, men det er faktisk ganske omfattende. Vår emballasjeleverandør hadde selve skjea klar ganske tidlig, men vi må ha skjeene pakket på en spesiell måte for at vi kan få satt dem på begrene. Det går ikke om vi får skjeer levert løst i en stor kasse for å si det slik. Derfor måtte leverandøren bygge om sin produksjonslinje. I tillegg måtte våre 12 produksjonslinjer også bygges om. Dette har tatt en del tid, forklarer Håland.

Tines kommunikasjonsrådgiver ønsker ikke å opplyse eksakt hva dette koster dem, men påpeker at det har vært ressurskrevende.

– Det som har vært mest ressurskrevende er ombyggingen av produksjonslinjene, både hos leverandøren og på våre 12 produksjonslinjer, opplyser Håland.