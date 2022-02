Tine tar tilbake påskekrimmen: – Ingen skam å snu

Tines folkekjære påskekrim har prydet melkekartongene hver påske siden 1997. Derfor reagerte mange da meierisamvirket valgte å droppe tegneserien i fjor.

Nå kommer Tine imidlertid med en gladnyheten til alle som har som tradisjon å løse gåtene rundt frokostbordet i påsken. I år skal det nye mysteriet «Påskenøttene som forsvant» pryde Tine-melken.

– Fjorårets folkeopprør er et tydelig bevis på at Tine og produktene våre betyr noe ekstra for folk. Det er både vi og de nesten 9000 melkebøndene som eier Tine utrolig glad for. Så i år er vi tro mot fjellvettreglene og erkjenner at det faktisk ikke er en skam å snu, sier kommunikasjonsdirektør i Tine, Ole Martin Buene, i en pressemelding.

Les også: I år blir det ikke påskekrim på melkekartongen

Ny duo på plass

Et helt nytt radarpar, forfatter Bobbie Peers og illustratør Sandra Steffensen, står bak den nye påskekrimmen. De overtar dermed stafettpinnen etter Gunnar Staalesen og Arild Midthun, som har stått bak påskekrimmen siden 2011.

Annonse

– Det er med skrekkblandet fryd jeg har tegnet fram de nye karakterene som skal pynte millioner av melkekartonger fram mot påske. Tines melkekrim er jo nærmest ikonisk å regne, sier Steffensen.

– Som en ihuga påskekrimelsker, var det en sann glede når jeg ble spurt om å levere krim til Tines påskemelk. Dette er garantert det største opplaget jeg har blitt trykket i. Det er med en viss ærbødighet og kriblende forventning jeg sender dette ut til det melkedrikkende, norske folk, forteller Peers.

Nå også på nynorsk

For aller første gang kan også forbrukerne lese en nynorsk utgave av påskekrimmen, helt uavhengig av hvor de bor i landet. Tines kulturmjølk blir ikledd en nynorsk variant av den samme påskekrimmen.

– Vi vet jo at mjølk smaker bedre enn melk for de som har nynorsk som skriftspråk. Så for mange snakker vi her den ultimate vinn-vinn situasjon, påpeker Buene i Tine.

Krimhistoriene til Tine har blitt skrevet av en rekke kjente forfattere opp gjennom årene. Blant dem er Unni Lindell, Jon Michelet, Anne Holt, Jo Nesbø, Tom Egeland, Kim Småge og Erlend Loe.