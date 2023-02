Tine snur – yoghurtklassiker gjør comeback

For en stund tilbake skrev Nationen at Tines molteyoghurt ble tatt av markedet i september i fjor på grunn av lavt salg over tid.

Nå kommer Tine med en gladnyhet til alle som er glad i yoghurtklassikeren med smak av «fjellets gull».

I september kommer nemlig molteyoghurten tilbake i butikkhyllene. Denne gangen i en firepakning.

– Hvis folket vil ha molteyoghurt tilbake, da skal folket få molteyoghurt tilbake. Det er ingenting som gleder meg mer enn et skikkelig opprop med ektefølt engasjement – og ikke minst å se yoghurten fly ut av butikkhyllene. For det er det som må til når vi nå relanserer molteyoghurten, sier Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, i en e-post til Nationen.

Aftenposten-sjefen tok saken

Fraværet av molteyoghurten fikk bein å gå på da sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, ikke fant igjen favorittyoghurten sin i butikkhyllene.

Eilertsen fikk med seg «molteambassadørene» i et opprop via avisas egen podkast, «Aftenpodden». Takket være både oppslutning og engasjement tar nå altså Tine sjansen på å relansere den mye omtalte yoghurten.

– Dette viser at Tine og produktene våre virkelig betyr noe ekstra for folk. Vi er en viktig del av hverdagen og vanene til millioner av nordmenn hver eneste dag, gjennom molteyoghurt til frokost, Norvegia på skiva eller en iskaffe på vei til jobb. Det er ingenting som gleder oss mer, forteller Hovland.

Opp til forbrukerne

Molteyoghurten har vært solgt siden 1970-tallet, men har vært av og på markedet grunnet varierende salg.

– Vi skal gjøre vårt for å levere til butikker over hele landet, men det er en risiko for at yoghurten ikke selger godt nok, slik vi har opplevd de siste årene. Så, skal yoghurten få plass i butikk forutsetter det at «moltelaget» aktiverer sine supportere for et solid comeback til høsten, sier Hovland.

Flere har kommentert at det til tider har vært vanskelig å finne molteyoghurten i nærbutikken sin. Ifølge Tine blir det nå opp til butikkene å ta yoghurten tilbake i hyllene.