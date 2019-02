Tine skal levere mat til FUS-barnehagene

Tirsdag denne uken signerte Tine kontrakten med FUS-kjeden. Da hadde selskapet utkonkurrert ni andre leverandører. Det betyr at Tine nå er totalleverandør og skal levere mat til omkring 13.000 barn tilknyttet FUS-barnehagene.

Eget konsept

– Vi har et sterkt fagmiljø innen ernæring, og vi har utviklet et eget konsept som leverer på retningslinjene for mat og drikke i barnehagene. I tilbudsprosessen vektla vi spesielt vår rolle som både rådgiver og leverandør, sier Terje Døsrønningen, konserndirektør Salg Partner, ingrediens og nye kanaler i Tine i en pressemelding.

– Trygghet i Tine

Laila Aarseth, daglig leder i FUS-barnehagene, sier at det er en styrke å ha en samarbeidspartner som forstår verdien av å gi barna kunnskap om hvor maten kommer fra, i et samfunn preget av ferdigmat og raske løsninger.

– For oss er det en trygghet å jobbe med en leverandør som kan tilby både kokker og kliniske ernæringsfysiologer i arbeidet med å utvikle en god meny. Foreldrene i FUS-barnehager kan være helt trygge på at barna får mat og drikke tilpasset deres individuelle behov.

Barnehagekjeden skriver på sine nettsider at mat står sentralt i deres barnehager. Gjennom «Matsmart» satser de på et sunt og variert kosthold som skal bidra til god utvikling og læring på best mulig måte.