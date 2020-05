Tine overtar all distribusjon til utelivsbransjen for Hansa Borg

Samvirkets nye avtale trer i kraft neste år. Når de overtar all distribusjon til utelivsbransjen for bryggeriet, betyr det en dobling sammenlignet med dagens avtale, skriver Tine i en pressemelding.

Det er snakk om kollidistribusjonen, altså flasker og bokser, mens Hansa Borg selv skal fortsette å kjøre ut tankøl.

– Hansa Borg Bryggerier er vår største kunde allerede og vi er glade for at vi nå overtar hele deres distribusjon til barer og utesteder. Vi har hatt en god dialog med dem over lang tid. Samtidig har vi forståelse for at dette betyr omstilling for flere av deres medarbeidere, sier Karianne Andersen, salgssjef for distribusjonssalg i Tine Distribusjon.

Annonse

Tine kjører i dag varer for over 130 produsenter, i tillegg til meierivarer. I løpet av året forventer de å selge transporttjenester for over 60 millioner kroner. Varene de distribuerer for andre, har en verdi på rundt 1,6 milliarder kroner.

– Pr. år er det snakk 20.000 tonn og volumet øker for hvert år, sier Andersen.

Les også: Tine innfører nytt tiltak for dyrevelferd hos alle sine bønder

I pressemeldingen skriver de også at de vil satse enda mer på salg av distribusjonstjenester. I dag har samvirket over 24.000 kunder, og en rutestruktur med over 800 enkeltruter.

– Jeg er veldig glad for den utvidede avtalen med Hansa Borg. Det betyr mye for oss. Salg av distribusjon er noe Tine ønsker å satse enda sterkere på. Vi har en velfungerende ferskvaredistribusjon og derfor kan vi tilby distribusjon med nasjonal dekning. Etter som volumet av våre egne meierivarer er blitt redusert har vi plass på bilene. Det er både lønnsomt og miljøvennlig å fylle opp bilene mest mulig, sier konserndirektør Aniela Gjøs.