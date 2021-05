Tine med over en halv milliard i driftsresultat de fire første månedene i år

Saken oppdateres.

Driftsresultatet for Tine i første tertial endte på 518 millioner kroner, 71 millioner kroner bedre enn første tertial i 2020.

Det viser meierigigantens tertialrapport for de fire første månedene av 2021.

– Tine Gruppa hadde i perioden bedrede marginer og lavere driftskostnader. Driftskostnadene er fortsatt kortsiktig påvirket av aktivitetsnivået drevet av smittesituasjonen, skriver Tine i børsmeldingen torsdag morgen.

Fakta Tines 1. tertialrapport i 2021 (tall i millioner, 2020 i parantes) Driftsinntekter: 7.731 (7.775) Driftsresultat: 518 (447) Resultat før skatt: 503 (382) Årsresultat: 453 (340)

– Smittesituasjonen påvirker fortsatt resultatene

Tine hadde en svakere start på året for salg i dagligvare, mens storhusholdning er på samme nivå som i fjor.

Salgsinntektene deres i første tertial endte på 7,6 millarder kroner, en reduksjon på 0,6 prosent sammenlignet med første tertial i 2020.

– Smittesituasjonen påvirker fortsatt resultatene i Tine Gruppa, men salgsutviklingen i dagligvare viste tegn til å flate noe ut. Sammenlignet med andre aktører i de kategoriene hvor Tine var til stede i dagligvare, tapte Tine volum- og verdiandeler i tertialet, henholdsvis -1,2 og -1,6 prosentpoeng, opplyser selskapet.

Antall millioner liter levert kumelk til Tine økte fra 487,6 millioner liter i første tertial i fjor til 503,2 millioner liter i første tertial i år. For geitemelk falt leveransen fra 6,3 millioner liter i samme periode i fjor til 6,1 millioner liter i første tertial i år.

Salginntektene gikk ned internasjonalt

Salgsinntektene for Tine Internasjonal ble 1,14 millioner kroner i første tertial, en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med første tertial i 2020. Driftsresultatet ble -24 millioner kroner, en økning på 58 millioner kroner fra i fjor.

– Salgsinntektene i første tertial er noe lavere enn i fjor, men dette er drevet av valuta og effekter av en styrket norsk krone. Justert for valuta har Internasjonal vekst i salgsinntekter, hovedsakelig drevet av gjenåpning og høyere aktivitetsnivå i USA og UK, skriver Tine i tertialrapporten.

– Driftsresultatet ble primært styrket fra høyere bruttofortjeneste og lavere driftskostnader i salgskanalene, samt oppstartskostnader i Irland delvis motvirket av lavere kostnader til produksjon i Irland, fortsetter meieriet.

Utfordres av økt import

Tine påpeker at utsiktene for resten av 2021 fremdeles er preget av aktivitetsnivå i lys av smittesituasjonen, både i Norge og internasjonalt.

– Tine har fremfor alt søkelys på å sikre trygg produksjon og distribusjon av meieriprodukter. Utviklingen i koronasituasjonen i det norske markedet, utrulling av myndighetenes vaksineprogram, gradvis gjenåpning av samfunnet og konsekvensene for etterspørselen både i dagligvare, storhusholdning og industri, vil påvirke Tines resultater, skriver selskapet.

Ifølge Tine utfordrer veksten i import posisjonen deres i meierimarkedet.

– Tines nasjonale konkurrenter mottar fortsatt betydelige konkurransevridende særtilskudd gjennom prisutjevningsordningen for melk. Særordningene medfører forflytning av markedsandeler i meierimarkedet, opplyser de.

Videre skriver Tine at de følger nøye utviklingen i forhandlingene av ny handelsavtale mellom Norge og Storbritannia.

Vedtaket som gav Tine Irland utslippstillatelse fra sommeren 2020, er klaget inn for domstolen av Atlantic Shellfish Ltd., en lokal produsent av muslinger. Tine er ikke direkte part i saken, men opplyser at de følger utviklingen nøye.

– Toll på eksport av ost fra Irland til USA er midlertidig falt bort, og Tine avventer en mer permanent avgjørelse, skriver Tine.