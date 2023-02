Tine gjør ytterligere innstramminger i bruken av plast. Nå lanserer de yoghurt på stor kartong.

Sammenlignet med de store yoghurtbegerne vil dette gi 85 prosent mindre plast i emballasjen.

– Nordmenn har store forventninger til at næringslivet og staten tar bærekraftansvar. Nå lanserer vi Tine yoghurt på stor kartong for å svare ut forbrukerbehovet og gjøre det lettere å ta et mer miljøvennlig valg i butikken, sier leder for bærekraft i Tine, Bjørn Malm, i en pressemelding.

En av de største brukerne av emballasje

Ifølge Tine er yoghurt på kartong ganske vanlig i Sverige og Danmark, mens i Norge er vi vant med yoghurt i beger eller i pose.

– Vi satser stort og lanserer flere av våre mest populære smaker på kartong. Vi tester dette nå og håper flere får øynene opp for at det er yoghurt på kartong som er fremtiden, forteller Malm.

– Dette betyr potensielt mye plast spart. Vi er en av Norges største brukere av emballasje, derfor ser vi hele tiden etter muligheter for å gjøre emballasjen vår mer miljøvennlig, fortsetter han.

Vant plastløftepris

Tidligere denne uken vant Tine «Plastløfteprisen» til Grønt Punkt Norge for arbeidet med resirkulert plast i alle begerne med Créme Fraîche og Rømme.

– Det arbeidet skal vi fortsette med helt til all vår emballasje er laget av fornybart eller resirkulert materiale. Og brukt emballasje skal kunne materialgjenvinnes, sier Malm.

I 2022 reduserte TINE totalt 250 tonn med plast, blant annet gjennom å gå fra plastskål til pose på all revet ost. Med yoghurt på kartong reduseres plastbruken ytterligere.