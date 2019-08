Tine kutter 400 årsverk – må redusere kostnadene med 1 milliard kroner

Fra 2020 kutter Tine ut Jarlsberg-eksporten. Bakgrunnen er at eksportstøtten forsvinner. Dette vil igjen føre til at Tine må kutte kraftig både i årsverk og kostnader. I tillegg ser Tine at det er økt import av meierivarer og lavere forbruk av meierivarer fra kundene.

Dette vil bety mindre melkevolum gjennom Tines fabrikker, og mindre jobb for de ansatte.

– Vi ser at vi har bruk for å investere fremover. Dette handler både om å rigge seg med tanke på de nye volumene, men også om å ha midler til å investere i innovasjon og vekst i tiden fremover, sier styreleder Marit Haugen til Nationen.

De ansatte i Tine ble informert om situasjonen fredag morgen. Samtidig har fagforeningene vært godt involvert i prosessen så langt.

Melkeproduksjonen i Norge skal kuttes kraftig på grunn av at Jarlsbergeksporten forsvinner. Til sammen skal 100 millioner liter kuttes innen 2021, 50 millioner liter i 2020.

Skal kutte 1 milliard

Tine skal til sammen kutte 1 milliard kroner i kostnader. De 400 årsverkene som kuttes, utgjør omtrent 25 prosent av den totale summen. For å sette i perspektiv hvor mye Tine skal spare i kostnader, hadde Tine et samlet driftsresultat på 1,5 milliarder i 2018.

– Når vi snakker om så mange stillinger, vil det bli berørte i hele verdikjeden. Derfor kan vi ikke peke på at det er en kategori som blir mindre. Vi går inn i hele verdikjeden og ser hvordan vi kan gjøre ting på en bedre måte enn vi gjør i dag. Da skal vi kunne produsere mer for mindre, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Det utelukkes heller ikke at fabrikker kan bli nedlagt.

Hovland forteller at arbeidet med nedbemanning og innsparing starter allerede i september, første måte holdes 19. Det betyr at noen kan få oppsigelse i år.

– Det er ingen tvil om at det er et brutalt budskap å motta for de ansatte. Det som er viktig for oss er å ha respekt for at det er en vanskelig situasjon, samtidig som vi også skal ha fornuftig driftsøkonomi. Vi har også et godt samarbeid med tillitsvalgte. Det skal i hvert fall foregå slik at det blir behandlet på en ordentlig måte, slik at vi får sikret flest mulig en fornuftig overgang til en annen posisjon utenfor Tine.

Det er WTO-avtalen som gjør at eksportsubsidiene for Jarlsbergost forsvinner. Avtalen peker på at det ikke er lov til å subsidiere eksport. Men nå blir det slutt på subsidiene, noe som for Tine vil gjøre det ulønnsomt å eksportere ost til utlandet.

Produksjonen av Jarlsberg til utlandet skal derfor foregå i den allerede eksisterende fabrikken i USA og i en helt ny fabrikk på Irland.

Fakta Tine Tine hadde i 2018 et driftsresultat på 1.537 millioner kroner. Dette var omtrent likt som i 2017. Driftsinntektene var på 23 milliarder kroner. Dette var en oppgang på omtrent 500 millioner. Hadde ved utgangen av 2019 en egenkapital på 18 milliarder. Mottok 1,4 milliarder liter kumelk og 20 millioner liter geitemelk i 2018. Selskapet er et samvirke, og eies av bøndene som leverer melk til selskapet. Har datterselskaper i Sverige, Danmark, England, Irland og USA. Eier i Norge blant andre Fjordland og Diplom-Is. Har 10.000 medlemmer, 8000 gårder, 34 anlegg og 4300 ansatte i Norge. Kilde: Tine

Nedgang i forbruket

Men det er ikke bare bortfallet av støtte som har gjort situasjonen vanskelig for meierisamvirket de siste årene. Både at folk kjøper mindre søtmelk, yoghurt, fløte og rømme enn tidligere, og at de mister markedsandeler innenfor de samme kategoriene til andre meieriselskapet, har gitt utfordringer.

Melkebonde og styreleder Haugen forteller at innsparingene er et grep for bøndene som eier samvirket.

– Dette er et grep for å sikre trygghet for melkeprodusentene fremover. Tine har jo levert bra resultater i en årrekke nå, og vi er forsikringa til bonden med tanke på det å investere på egen gård. Så dette er nettopp svaret til melkebøndene på at han skal kunne stole på Tine også i fremtiden, og kunne investere i eget bruk og matproduksjonen i tiden fremover.

Tor Arne Johansen er konserntillitsvalgt i Tine. Han kan fortelle at de ansatte allerede har begynt å merke at det er mindre å gjøre. Han tror ikke det kommer som et sjokk at det blir kutt i årsverk.

– Den totale situasjonen som Tine er i tilsier at vi har behov for å gjøre betydelige endringer, og at dette dessverre blant annet vil medføre nedbemanning. Jeg tror en del allerede har sett at det er en situasjon for Tine som tilsier at vi er nødt til å gjøre noe, sier han.

