Tine kåret til Norges mest bærekraftige merkevare for tredje gang

For tredje gang har forbrukerne kåret Tine til Norges mest bærekraftige merkevare i den årlige undersøkelsen gjennomført av Sustainable Brand Index (SBI), skriver Tine på sine medlemssider.

– Pandemien har ført til at forbrukerne legger større vekt på innenlands produksjon og lokale råvarer, noe som har vært til nytte for Tine. I tillegg viser studien at Tine er kjent for sitt arbeid med emballasjeproblemet, helse og dyrevelferd. Til sammen gjør dette at forbrukerne oppfatter Tine som den mest bærekraftige merket i Norge i 2021, sier Country Manager Norge i Sustainable Brand Index, Johanna Ekman, ifølge pressemeldingen.

254 norske merkevarer er med i undersøkelsen, og minst 1000 forbrukere er intervjuet i forbindelse med evalueringen av hver merkevare.

– På vegne av mer enn 9000 melkebønder og 4000 ansatte over hele landet, takker jeg stolt og ydmykt for den tilliten forbrukerne igjen har vist oss. Dette er ikke et tegn på at vi er der vi skal være, men heller en ekstra motivasjon for å fortsette arbeidet om å bli bedre i hele verdikjeden fra gård til bord. For oss i Tine er ikke bærekraft et valgfag – det er pensum, og skal være en naturlig del av alt vi foretar oss, sier konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland, til meieriselskapets medlemsside.

– Dette er en fin bekreftelse på at vårt langsiktige og målrettede arbeid på bærekraft begynner å gi resultater. Men vi har flere ambisjoner som krever fortsatt innsats. Vi skal kun benytte emballasje som er fornybar og i transporten er det ut med fossil diesel og inn med #kukraft, biogass laget av kumøkk, bare for å nevne noe, forteller leder for bærekraft i Tine, Bjørn Malm, i pressemeldingen.