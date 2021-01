Utfordrende leveransesituasjon på grunn av pandemien er årsaken til at Tine har søkt Stiftelsen Norsk Mat (tidligere Matmerk) om en dispensasjon for å kunne bruke importert kjøtt i skinke- og baconost merket med Nyt Norge fram til 1. juni i år.

Det importerte kjøttet vil utgjøre maksimalt 14 prosent av det totale produktet.

Dette opplyser den norske meierigiganten i en pressemelding.

For å kunne merke produkter med Nyt Norge, er det et krav om at kjøtt, melk og egg skal være hundre prosent norsk. Tine har altså likevel fått lov til å bruke merke selv om noe av kjøttet i smøreosten ikke er norsk.

– En helt spesiell situasjon

Administrerende direktør i Norsk Mat, Nina Sundqvist, bekrefter at de har innvilget søknaden til Tine.

– Dette er normalt noe vi ikke gjør, men Tine kom i en skvis, og vi ønsket å finne en løsning på en helt spesiell situasjon. Det er ingen optimal løsning, men det er noe vi kan leve med, sier Sundqvist til Nationen.

Selv om Tine har fått dispensasjon til å bruke importert kjøtt, jobber de og kjøttleverandøren Nortura med tiltak for å redusere bruken av importert kjøtt, som vil utgjøre 24 tonn fram til 1. juni.