(Bladet Vesterålen): Ifølge tiltalen skal et titalls sauer og noen lam ha lidd i lengre tid – fram til mars 2022.

– Dyreeierne/dyreholderne unnlot å sørge for at besetningen på sauer og lam hadde tilstrekkelig tilgang til vann, råmelk, melkeerstatning og fôr, slik at flere dyr ble avmagret og/eller døde som følge av avmagring og/eller uttørring, begynner tiltalen.

– Lot døde dyr ligge

Sauebøndene er også anklaget for dårlig stell og tilrettelegging:

– Nyfødte dyr fikk ikke ekstra varme, fôring eller avskjermet liggeplass. Det ble ikke gjennomført regelmessig klipping av ull. Veterinær ble ikke tilkalt i tilstrekkelig grad da dyr ble syke, slik at flere av dyrene led, ble avlivet og/eller døde som følge av manglende behandling, hevdes det i tiltalen.

Døde dyr skal ha blitt liggende der sauene oppholdt seg, noe som gjør at bøndene er tiltalt for både smittefarlig virksomhet og dårlig generell velferd.

– De fjernet ikke møkk og gammelt fôr fra dyrenes oppholdssted, slik at dyrene måtte oppholde seg på skittent underlag og ble tilgriset av møkk og urin. Det var heller ikke tilstrekkelig mengde strø på underlaget, står det i tiltalen.

– Besetningen var oppstallet i fjøs/hus hvor dyrene kunne skade seg på gjenstander eller gå seg fast. De hadde ikke tilfredsstillende liggeunderlag. Dyr som gikk ute kunne også skade seg på gjenstander eller gå seg fast i skrot og trestammer, og hadde ikke tilgang til tilfredsstillende leskur, står det til slutt.

Kan få fengsel

Påtalemyndigheten er klar til å be om fengselsstraff for begge de tiltalte, om de dømmes. De risikerer også å miste retten til dyrehold.

Rettssaken finner sted i Midtre Hålogaland tingrett. Der er fem dager satt av til saken, fra 13. til 17. februar 2023.

Tom Ovesen og Tore Mevik er forsvarere for de to bøndene. Ovesen var nettopp oppnevnt da Bladet Vesterålen tok kontakt tirsdag formiddag, og hadde ikke fått snakket med sin klient. Mevik hadde heller ingen kommentar tirsdag, verken på spørsmål om hvordan klienten stiller seg til tiltalen eller annet.