Tilbyr 75.000 for å trekke søkarar til kommunale stillingar

Firda: – Vi vil få ned vikarbruken. Dette er ein måte å prøve å få det til på, sa ordførar Ole André Klausen (H) om ordninga.

Kommunestyret i Vestland-kommunen har vedtatt å tilby 75.000 kroner i signeringsstipend for sjukepleiarar og vernepleiarar som blir tilsett i kommunen, mot bindingstid på eitt år.

Vedtaket kjem etter at Askvoll kommune har slite med rekrutteringsproblem i omsorgstenesta over lengre tid. Åtte stillingar er lyst ut for sjukepleiarar og vernepleiarar. I tillegg ligg det ute stillingar for ergoterapeut, fastlege og helsefagarbeidarar. Kommunen har mottatt svært få søkarar til stillingane.

Nullar ut beløpet på ein månad

I 2022 brukte kommunen 7,5 millionar på å leige inn vikarar i helsetenesta. Signeringsstipendet vart føreslått som tiltak for å redusere utgiftene.

Dei 75 000 kronene i stipend kan kommunen fort tene inn igjen.

– Å leige inn ein sjukepleiarvikar i ein månad kan koste over 75 000 kroner. Stipendet vil altså vere spart inn igjen veldig fort, sa kommunalsjef for helse og omsorg Sara Osland då ho orienterte kommunestyret.

Ordførar Klausen meinte kommunen gjer lurt i å inngå ei slik ordning, og oppfordra kommunestyret til å vedta forslaget.

– Ordninga er rimeleg lukrativ for kommunen.

Vil inkludere fleire yrkesgrupper

Komité for helse og omsorg var samla positive til ordninga, men trekte fram andre yrkesgrupper også råka av bemanningsproblem. Dei bad kommuneadministrasjonen om å finne ut om desse også kunne bli inkludert i ordninga. Oppvekst, skule og barnehage vart trekt fram som eksempel.

Det vart vedtatt at administrasjonen skal finne ut om tilsvarande ordning også kan gjelde andre grupper.

På vegner av Høgre, føreslo Anja Grov Johnsen å inkludere helsefagarbeidarar i ordninga, og dessutan å tilby ulike summar mot bindingstid på eitt og to år. Forslaget var 50.000 mot binding i eitt år og 100.000 mot binding i to år. Forslaget vart nedstemt 10 mot 9.

Vil vareta dei tilsette

Vedtaket vart gjort som eit tiltak for å rekruttere helsepersonell, men også behalde helsepersonell.

Kommunalsjef for helse og omsorg, Sara Osland, opplyser om at kommunen gjer fleire tiltak for å vareta dei tilsette i helsetenesta. Ho fortel at kommunen har eit særleg fokus på opplæring og kompetanseutvikling.

Kommunen tilbyr ulike former for økonomisk godtgjersle ved fullførte kurs og vidareutdanningar. Mellom anna kan sjukepleiarar få lønna permisjon ved vidareutdanning med visse vilkår, og dei tilbyr også ordningar for ufaglærte assistentar.

– Kommunen fokuserer på å motivere dei som er tilsette til å kvalifisere seg, for eksempel motivere ufaglærte til å ta utdanning, seier Osland.

Kommunen vil etter kvart også sjå på omfordeling av arbeidsoppgåver i helsetenesta. Dei kjem til å sjå på om helsefagarbeidarar kan bli opplært til å gjere oppgåver opphavleg utført av sjukepleiarar. Osland presiserer at dei vil utvikle systema sine i tråd med det som er tilrådd nasjonalt.

– Ved å fordele annleis får ein utnytta kompetansen betre.

Frå før av tilbyr Askvoll stipend under utdanning på 150.000 for dei som tek sjukepleiar- og vernepleiarutdanningar. Dei pliktar å jobbe i kommunen i to år etter fullført utdanning, for å motta stipendet.Dei som har mottatt stipend under utdanning, er unntatt frå signeringsstipendet.

– Det er størst sjanse for å behalde dei som allereie bur og jobbar i kommunen. Sjansen blir større om dei utviklar seg og kvalifiserer seg. Ungdommar kan reise ut og gjere andre ting, men då må vi ha gode ordningar for at dei skal kome tilbake. Det er kombinasjonen av dette som er viktig, seier Osland.

– Kva skjer om nabokommunane tilbyr lik stipendordning?

– Ein del andre kommunar har tilsvarande ordningar, men for oss er situasjonen såpass spesiell no at vi er nøydde til å få inn personell.