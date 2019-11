På Nortura sine nettsider skriver de at de på grunn av en intern feil har produktet fått en to uker for lang datostempling. Dette gjelder produktene med holdbarhetsdato 21.11.19.

Den riktige datostemplinga skal være 06.11.19, og ifølge Nortura kan produktet trygt spises fram til da.

Berørte forbrukere kan kontakte Nortura sitt forbrukersenter, opplyser de på sine nettsider.