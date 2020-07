Tilbakeblikk: Turister, fotografer og en husmann

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Da den internasjonale turismen omfavnet Norges unike landskapskvaliteter i 1880-åra, tok det ikke lang tid før både adelige, geistlige, borgerskap og middelklasse strømmet inn i norske fjorder og langsetter våre mest populære reiseruter. I kjølvannet av disse fulgte noen få profesjonelle landskapsfotografer, som levde av at turister flest ikke hadde kamera og derfor måtte kjøpe sine fotografiske reiseminner.

Ett av Norges mest populære motiv var Stalheimskleiva, med luksushotell, fosser og spektakulær utsikt. Herfra finnes utallige bilder! To kilometer fra hotellet lå husmannsplassen, Nåli, med atkomst kun via en smal, rasutsatt sti langs ei stupbratt dalside. Hit gikk sjelden den bildekjøpende masse, og dermed ei heller turistfotografer.

I dag fins det kun to-tre foto med hus på Nåli – og bildeparet viser ett av dem sett fra stien. Husa er for lengst borte, og tidligere innmark helst dekt av skog – til tross for et lokalt engasjement for å både bevare plassens kulturhistorie og som turmål.