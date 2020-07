Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomis prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Spredt om i landet finnes det enkelte små, nedlagte «museumsgårder» med en historie som gjerne starter med «her sto tiden stille». Bak utsagnet ligger ofte at folket som sist livnærte seg her, bevisst unngikk å følge tiden, men heller levde et nøkternt og strevsomt liv innenfor de normer og ressurser de fra barnsbein var fostret på.

Annonse

Merkelig nok var det gjerne søsken som valgte et slikt samliv utenfor tidens puls og utvikling. Rui-plassen i brattberget, høyt over Dalen i Telemark, er et eksempel. Her bodde to kortvokste søstre, Gurine og Ingerine, som til godt opp i 80-åra kun livberget seg på gamlemåten.

Kledd i skaut og forkle, knapt 120 cm høye og krumbøyde av års slit og strev, drev de strengt etter naturalhusholdningens prinsipper. Kun én gang forlot de Rui, nemlig da de i 1957 besøkte kongen i Oslo. I dag er det vel 60 år siden de gikk bort, men plassen, med en storslagen utsikt over fjerne fjell og innsjøen Bandak, blir fortsatt bevart til ære for deres minne.