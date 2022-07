Nationen bringer for attende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (Nibio) sitt prosjekt: «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra Nibio og deres ulike samarbeidspartnere.

Kjører man mye rundt på norske hovedveier, vil en ofte se ett og annet trehus i kraftig forfall langsetter veien. De ligger ikke tett og ruver sjelden, men i sum samlet fra et vidstrakt land og veinett er de likevel forholdsvis mange.

Form og konstruksjon viser at dette ofte er eldre hus, gjerne fra tiåra rundt 1900. De står som et glemt minne om noe som var, og de ble helst bygd lenge før dagens vei la seg tett inntil. I en viss epoke av forfallet blir huset så slitent at noen veifarende også kan se en nostalgisk skjønnhet i «rønnas» langsomme ferd mot ruin.

Så skjedde meg i 2013 langs daværende E18 ved Elvestad i gamle Hobøl kommune, Østfold. Et tilfeldig bilde tatt under en hastig stopp fra en tilfeldig busslomme. Ikke visste jeg da at huset var bygd i 1860-åra, at det var ei husmannsstue eller at dets ulike beboere hadde vært husmenn, skomakere og garvere. Ei heller at den het Vangstua og skulle rives av Statens Vegvesen, men istedet ble til høyverdig konseptuell kunst i Oslo. – NB! Fortsettelse følger!