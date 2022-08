Tilbakeblikk: Refoto med hjelper i klokketårnet

For å få til gode refotograferinger er man ofte avhengig av to ting. Eldre bilder som lar seg refotografere og – tidvis – gode lokale hjelpere. Det vil si noen som enten vet eksakt hvorfra ett bilde er tatt, eller at de har tilgang til et i dag utilgjengelig sted der fotografen en gang sto.

Bildet sett fra Austråttborgen er eksempel på det siste. Her har flere fotografer i åras løp vært oppe i selve borgtårnet hvorfra de fritt har knipset i vei. Under mitt besøk i Corona-året 2021 var borgen dessverre stengt. Våren 2022 tok imidlertid Bernt Jørgen Stranden fra Ørland kommune ansvar, skaffet noen gedigne nøkler og guidet meg rundt i både borg og opp et høyt og trangt klokketårn.

Fra tårnets små luker kunne vi så eksakt refotografere! Men, nei da!

Tårnet viste seg å ha to lukenivå og vi hadde feilaktig fotografert fra det laveste. Det ble heldigvis oppdaget etter noen timer, og Bernt stilte sporty opp på ny stigeferd til nye høyder.

Resultatet ble blant annet et bildepar som viser gammeltunet på Austrått, det vil si før det rundt 1955 ble flytta lenger øst. I dag er tomta parkeringsplass for besøkende til borgen.