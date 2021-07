Nationen bringer for 17. år på rad på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomis prosjekt: «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

I 2021 kan man over det ganske land se plakaten «Norge trenger bonden». I utgangspunktet et noe forunderlig budskap. For hvem kan være uenig?

Som kjent kom plakatene opp etter brudd i årets jordbruksforhandlinger, men er vel like mye rettet mot et samfunn som i økende grad vet mindre og mindre om bondens gjerning og samfunnsoppdrag. Som produsent er bonden den eneste yrkesgruppe vi daglig er fullstendig avhengig av å få produkter fra. Nemlig mat! Og det helst 3–4 ganger om dagen. Men også på andre områder er den aktive bondestand fullstendig suveren: Nemlig som landets ubestridt største arealforvalter og landskapspleier.

Ingen andre yrker eller sektorer er i nærheten, verken når det gjelder omfang, variasjon, historie eller kontinuitet. Og når det internasjonalt snakkes om bevaring av kulturbetinget biologisk mangfold faller det i Norge som oftest på både bondens areal og delaktighet. Legg så til et fantastisk rikt og omfattende bygningsvern, med en bygningsmasse fra moderne nåtid og ned til 17–1800 tallet, og du skjønner hvilket unikt og mangesidig produkt den norske bonden leverer.

Ja, Norge trenger bonden–absolutt hver eneste en!