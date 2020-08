Tilbakeblikk: Naust og nye tider

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Undres hva Lindahl tenkte da han i 1885 foreviget noen naust langs Norangsfjorden. Var det glede over et estetisk motiv, eller tanker om husenes funksjon eller historie? Det var gamle hus, og trolig hadde det stått naust der i århundrer. Grå og værslitt med torvtak og vegger av bølgeslipt stein, som vokst opp av jord og fjære, trygt satt der folk som hadde lært at vind og sjø truet minst.

Annonse

Inne i naustene sto åttringer, seksringer eller færinger i samklang med mørke garn under tak – alt krydret med tjærelukt og salttørka sjø. Og så – brått og brutalt – ble motorbåten kastet mot naustet og lagde kaos med sine løse maskindeler, oljefat, kjøpetau, kjetting og slitte blikkspann. Alt så raskt at det umiddelbart ikke rakk å få noen egen stil, eleganse eller kultur. Men heldigvis – det er ikke sånn kultur blir til. Ting må også få bety noe mer. Og derfor må alt nytt også få sin tiltrengte tid før det eventuelt kan tilpasses og videreutvikles på sin egen moderne måte.

Særlig der det nye så nødvendig skal innordnes i alt det gamle vi fortsatt har så kjært – sånn som noen enkle naust langsetter Norangsfjorden.