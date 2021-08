Nationen bringer for 17. år på rad på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomis prosjekt: «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Bildeparet av et tidligere ærfuglhus på Røst viser hva jeg kaller et «kulturglemme». Det er et begrep jeg selv har konstruert fordi ordet «kulturminne» ofte oppleves som feil. For meg er et kulturminne blant noe vi velger å ta vare på, noe vi verdsetter og eventuelt bruker tid og ressurser på å bevare.

Annonse

Et kulturglemme derimot er alt – både fysisk og immaterielt – som vi av ulike grunner lar fullstendig forfalle og gradvis ser forsvinne. Karakteristisk for et kulturglemme er og at den hverdagslige folkelige kunnskap gradvis forvitres ved at de siste generasjoner som praktiserte bruken over tid går bort.

Til slutt kjenner ikke den nye slekt den gamle tradisjonen, og kunnskapen som skal til for å lese sporene etter dem i et landskap blir gradvis forbeholdt fagfolk og spesielt interesserte.

Bildet av dette konkrete ærfuglhuset anno 2021 er i ferd med å bli et slikt kulturglemme, fordi ikke alle lenger kan se og forstå hva det en gang var. Det vil si en gammel nordlandsbåt trukket på land og hvelvet over en enkel steinmur til hus for hekkende ærfugl, med formål om å sanke edderdun for videresalg.