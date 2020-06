Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomis prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

En av 1800-tallets store reiselivseksperter, amerikanske John L. Stoddard, reiste hele sitt voksne liv til verdens mest berømte turistattraksjoner. Etter 18 år med foredrag, skrev han et verk på 10 bind om sine opplevelser.

I første setning på side én, bind én, står følgende: «Of all the countries on our globe, Norway, in some respects, must rank as the most wonderful». Det var slettes ingen dårlig attest å få for et av datidens fattigste land i Europa. Både da og nå og siden, har atskillige eksperter ment det samme. Det er med dette utgangspunkt jeg ofte forbauses over hvor svært lite, svært mange nordmenn har reist i dette «most wonderfulle» landet, og hvor utrolig dårlig kjent mange er i de landsdeler de selv ikke har tilknytning.

Sommeren 2020s koronapandemi, med sine ulike internasjonale reiserestriksjoner, gir imidlertid mange av oss en unik anledning til å bøte på dette ved å også kunne besøke de deler av Norge hvor man aldri tidligere har vært – enten det er i nord, sør, vest eller øst.