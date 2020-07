Tilbakeblikk: I år er det 200 år siden oppdagelsen av Jotunheimen

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

I juli 1820 gikk to studenter sin første tur inn i Jotunheimen, ledsaget av reinjeger Ole Rudi fra Valdres. De unge mennene var Baltazar M. Keilhau og Christian Peder Boeck. Med stor iver både tegnet, kartla og beskrev de et, til da, ukjent fjellområde for den siviliserte verden.

Deres entusiastiske skildring og dramatiske opplevelser, særlig med første bestigningen av Falketind 14.juli 1820, kom på trykk samme høst. Også deres mange tegninger vakteallmenn beundring. Keilhau og Boecks pionerreise ble det som senere inspirerte og åpnet Jotunheimen for både vitenskapsmenn, kunstnere og turister.

I år er dette 200 år siden og begivenheten ble feiret på både Fondsbu og Tyinholmen i Jotunheimen, blant annet med bestigning av Falketind 14. juli. Sammen med Harald Østgaard Lund fra Nasjonalbiblioteket skulle jeg refotografere en Keilhau panorama fra 14. juli, men benyttet også anledningen til en refoto av Lindahls 1886-bilde fra Mjølkedalen - med fem flotte studenter som modell.